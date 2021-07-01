Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції. У країні почалися протести

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Twitter / Khaire Ali Issack

Туреччина офіційно вийшла з Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством (Стамбульська конвенція).

Про це пише CNN.

Рішення викликало критику і тисячі людей вийшли на протести по всій Туреччині, де на цьому тижні суд відхилив скаргу на вихід з конвенції. «Ми продовжимо нашу боротьбу. Туреччина стріляє собі в ногу цим рішенням», — заявила Джанан Гуллу, глава Федерації жіночих асоціацій Туреччини. За її словами, жінки та інші вразливі групи населення стали рідше отримувати допомогу в критичних ситуаціях з того часу, як влада країни раніше оголосила про вихід з конвенції.

У березні Туреччина оголосила про вихід з Стамбульської конвенції. Президент Реджеп Ердоган заявив, що первинна мета конвенції із захисту прав жінок «була захоплена групою осіб, які намагаються нормалізувати гомосексуалізм. Це несумісно з соціальними і сімейними цінностями Туреччини».

Що передбачає Стамбульська конвенція?

Конвенція про захист жінок була прийнята у 2011 році в Стамбулі (тому її ще називають Стамбульською). Документ став першою європейською угодою по боротьбі з домашнім насильством. А Туреччина була першою країною, що ратифікувала цей документ. Вслід за нею це зробили ще 33 країни. Конвенція набрала чинності 1 серпня 2014 року.

Загалом документ підписали понад 40 держав та Євросоюз. Україна теж приєдналася до Конвенції, але Верховна Рада досі її так і не ратифікувала.

Стамбульська конвенція, зокрема, кваліфікує як кримінальні злочини психологічне, фізичне та сексуальне насильство, примусовий аборт, а також сексуальні домагання. Держави, які ратифікували угоду, зобовʼязуються вживати заходів для запобігання насильству над жінками.