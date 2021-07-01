Протягом червня середня температура в Києві була майже на 2 градуси вищою за норму
- Автор:
- Олег Панфілович
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Photo by Dakota Roos on Unsplash
Середньомісячна температура повітря в Києві протягом червня становила +21,3 °C, що на 1,8 °C вище за кліматичну норму.
Такі дані наводить Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
З 23 до 26 червня було побито 10 температурних рекордів. Протягом місяця 6 разів фіксувалася максимальна температура повітря — вища за +30 °C.
Найхолодніше у столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +7,4 °C, а найспекотніше – 24 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +35,5 °C. Опадів у червні випало 32% від кліматичної норми.
- 24 червня аномальна спека в Україні побила рекорд за останні 136 років.
- Днем раніше, 23 червня, у Києві температура повітря перевищила +33 °С, встановивши перший рекорд літа — максимальний показник за 75 років.