Протягом червня середня температура в Києві була майже на 2 градуси вищою за норму

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Середньомісячна температура повітря в Києві протягом червня становила +21,3 °C, що на 1,8 °C вище за кліматичну норму.

Такі дані наводить Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

З 23 до 26 червня було побито 10 температурних рекордів. Протягом місяця 6 разів фіксувалася максимальна температура повітря — вища за +30 °C.

Найхолодніше у столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +7,4 °C, а найспекотніше – 24 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +35,5 °C. Опадів у червні випало 32% від кліматичної норми.