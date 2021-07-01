Із НБУ звільняються ще два очільники департаментів

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Ще два очільники департаментів Нацбанку України заявили, що звільняються з посад. За останню добу звільнилися три глави департаментів НБУ.

Про свою відставку повідомили очільники департаментів супроводу кредитів та фінансової стабільності Олег Новаковський та Віталій Ваврищук.

«Я був щасливий працювати разом з неймовірними професіоналами та сильними особистостями. Працювати в організації, яка довела, що державна установа в Україні може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною. Яка, на жаль, продемонструвала також і те, що начебто забуті «совкові» практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік», — написав Новаковський у своєму Facebook.

Ваврищук також зазначив, що після звільнення департаменту ліцензування він також ухвалив рішення припинити роботу в НБУ. Терміни своєї відставки він обговорить із заступником голови Нацбанку.