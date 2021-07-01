Із НБУ звільняються ще два очільники департаментів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Ще два очільники департаментів Нацбанку України заявили, що звільняються з посад. За останню добу звільнилися три глави департаментів НБУ.
Про свою відставку повідомили очільники департаментів супроводу кредитів та фінансової стабільності Олег Новаковський та Віталій Ваврищук.
«Я був щасливий працювати разом з неймовірними професіоналами та сильними особистостями. Працювати в організації, яка довела, що державна установа в Україні може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною. Яка, на жаль, продемонструвала також і те, що начебто забуті «совкові» практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік», — написав Новаковський у своєму Facebook.
Ваврищук також зазначив, що після звільнення департаменту ліцензування він також ухвалив рішення припинити роботу в НБУ. Терміни своєї відставки він обговорить із заступником голови Нацбанку.
- 30 червня департамент ліцензування Національного банку подав у відставку через незгоду з політикою керівництва. Там зазначили, що нинішня ситуація в НБУ загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору. У Нацбанку, коментуючи звільнення співробітників, заявили, що департамент продовжуватиме роботу у штатному режимі.
- У березні перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова заявила про цензуру в НБУ — керівництво департаменту комунікацій регулятора заборонило публікувати в оригінальному вигляді її інтервʼю для видання «Новое время».
- У жовтні 2020 року Рада Національного банку оголосила догану і висловила недовіру Рожковій та іншому заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу. Приводом для цього, як заявили в Раді, стали порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ і вимог Кодексу законів про працю.