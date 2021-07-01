В Україні офіційно розпочалась вступна кампанія

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В Україні 1 липня офіційно стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Відсьогодні абітурієнти уже можуть реєструвати електронні кабінети і дистанційно упродовж двох тижнів подати заву на вступ.

Реєстрація кабінету відбувається в Єдиній державній електронній базі даних з питань освіти (ЄДЕБО).

Насамперед абітурієнт має обрати, з якими документами він реєструється:

на основі середньої освіти та з сертифікатом ЗНО;

на основі ЄВІ/ЄФВВ;

на основі ЗНО і диплому.

Перші кілька днів сайт може працювати повільно через велике навантаження. Для реєстрації необхідно ввести електронну пошту, яка стане логіном для входу, тоді вам надійде лист для активації доступу.

Зазначимо, що під час реєстрації е-кабінету заборонено використовувати електронні адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru.

Далі в окреслені поля треба ввести дані:

одного з сертифікатів ЗНО — номер, пін-код та рік отримання (2018–2021), дані інших сертифікатів варто додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації;

свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) — серію, номер та середній бал додатка.

Реєстрація електронного кабінету вступника можлива з атестатом, виданим не раніше 1998 року, в іншому випадку доведеться подавати заяву в паперовому вигляді безпосередньо в закладі освіти.

Подання заяв до закладів вищої освіти триватиме з 14 до 23 липня. Цьогоріч можна подати до пʼяти заяв на бюджет у будь-який заклад вищої освіти та до 30 заяв на контракт.

Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 14 липня та закінчується:

16 липня — для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

23 липня — для осіб, які вступають за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів, складених з 1 до 13 липня.

Співбесіди проводитимуться з 17 до 19 липня включно. А от уже рейтингові списки абітурієнтів оприлюднять не пізніше 28 липня.

Оригінали документів потрібно подати в університет до 2 серпня 18:00, якщо йдеться про вступ на бюджетну форму навчання. Вже 9 серпня університет має офіційно зарахувати абітурієнта до лав студентів.

Зарахування вступників за пільгами чи на контрактну форму навчання відбудеться не пізніше 30 вересня.

У 2021 році при вступі на бакалаврат вступники можуть подавати сертифікати ЗНО поточного року, а також 2020, 2019 та 2018 років, комбінуючи їх на власний розсуд.

Від вступників до магістратури прийматимуться результати єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років, результати єдиного фахового вступного випробування — тільки 2021 року.