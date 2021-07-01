Бойовики обстріляли приватний сектор біля Авдіївки

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Проросійські бойовики обстріляли околиці Авдіївки — під обстріл потрапив приватний сектор.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції обʼєднаних сил.

Окупанти використовували заборонені Мінськими домовленостями 122-міліметрові артилерійські системи та міномети калібру 120 мм. Унаслідок обстрілу постраждали кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйнований пожежею.

Міни та снаряди пошкодили прилеглі домогосподарства. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Про обстріли українська сторона Спільного центру з контролю та координації за припиненням вогню проінформувала СММ ОБСЄ.