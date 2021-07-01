Генпрокурор Венедіктова забрала «департамент війни» собі

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала під своє керівництво департамент, який розслідує злочини, скоєні в умовах збройного конфлікту. Перед цим, 29 червня, вона забрала цей департамент у свого заступника Гюндуза Мамедова і передала іншому заступнику — Максиму Якубовському.

На сайті Офісу генпрокурора є відповідний наказ від 30 червня 2021 року. Підписав його Якубовський.

У наказі пропонується додати до керівництва і питань, які генпрокурор залишає за собою, і департамент, що розслідує злочини в умовах війни.

Повна назва департаменту — Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту. Його створили у 2019 році і він займається розслідуванням злочинів, що посягають на основи національної безпеки України, недоторканність державних кордонів, і злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Цей же департамент співпрацює з Міжнародним кримінальним судом щодо злочинів Росії, а також розслідує справу, що стосується організації «Український вибір», яку очолює Віктор Медведчук.

29 червня Венедіктова передала цей департамент під керівництво свого заступника Якубовського, однак у нього міг бути конфлікт інтересів — саме через Медведчука. З 2012 до 2014 року Якубовський працював в експертному центрі, який створили при «Українському виборі». А саме цей «департамент війни» і розслідує справу про «Український вибір».