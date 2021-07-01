Через негоду на заході України затримуються вісім поїздів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Через негоду і зливи на заході України затримуються вісім поїздів.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
На 3 години і 34 хвилини затримується поїзд № 5 Ужгород — Херсон. Поїзд № 81 Ужгород — Київ затримується на 3 години і 32 хвилини. № 50 Трускавець — Київ на 3 години і 6 хвилин, № 25 Рахів — Одеса на 1 годину і 50 хвилин, № 70 Львів — Маріуполь на 1 годину і 33 хвилини, № 1 Івано-Франківськ — Костянтинівка на 1 годину і 24 хвилини, № 11 Львів — Одеса на 1 годину і 22 хвилини, а № 18 Ужгород — Харків на 1 годину і 14 хвилин.
- 30 червня Львів вдруге за тиждень накрила сильна буря зі зливою. У місті повалило дерева, а електротранспорт припинив роботу через пошкодження мереж.
- До цього потужна буря з дощем була 25 червня. Тоді вода затопила вулиці та будинки. Від негоди також постраждали автомобілі, припарковані під деревами.