Зеленський відповів Путіну на слова про «єдиний народ» та «зовнішнє управління»

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Президент України Володимир Зеленський відповів президенту Росії Володимиру Путіну на його слова про «єдиний народ» та «зовнішнє управління».

Про це він заявив в інтервʼю агентству Інтерфакс.

На слова Путіна про те, що Зеленський віддав свою країну під «повне зовнішнє управління США, Німеччині та Франції», той відповів: «У реальному світі всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні та українською державою, а точно не у будь-якій сусідній країні і точно не «тіньовими посередниками», які наразі перебувають під домашнім арештом або в розшуку».

Щодо слів про «єдиний народ», то Зеленський заперечив: «Давайте, нарешті, розставимо крапки над «i». Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, памʼять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії».

Президент зауважив, що, були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор.

«І ще дещо — неможливо одночасно говорити про «один народ» і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі. Це ж очевидно», — додав президент.