Зеленський відповів Путіну на слова про «єдиний народ» та «зовнішнє управління»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty
Президент України Володимир Зеленський відповів президенту Росії Володимиру Путіну на його слова про «єдиний народ» та «зовнішнє управління».
Про це він заявив в інтервʼю агентству Інтерфакс.
На слова Путіна про те, що Зеленський віддав свою країну під «повне зовнішнє управління США, Німеччині та Франції», той відповів: «У реальному світі всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні та українською державою, а точно не у будь-якій сусідній країні і точно не «тіньовими посередниками», які наразі перебувають під домашнім арештом або в розшуку».
Щодо слів про «єдиний народ», то Зеленський заперечив: «Давайте, нарешті, розставимо крапки над «i». Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, памʼять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії».
Президент зауважив, що, були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор.
«І ще дещо — неможливо одночасно говорити про «один народ» і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі. Це ж очевидно», — додав президент.
- Президент Росії Володимир Путін під час прямої лінії не відповів на запитання про можливу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, мовляв, «Україна перебуває під зовнішнім впливом» і «всі питання вирішуються в Парижі та Вашингтоні».
- Також він згадав український законопроєкт про корінні народи і провів паралелі з мордвою, де кілька груп говорять різною мовою, але все одно «вважають себе єдиним народом».