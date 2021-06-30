Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні

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Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації рекомендував ухвалити за основу законопроєкт про легалізацію медичного канабісу №5596.

Про це пише «Інтерфакс».

Документ пропонує дозволити використання екстракту канабіса виключно в медичних цілях, а вирощування марихуани буде дозволено лише за ліцензією і тільки для медпрепаратів.

Згідно з законопроєктом, вживати медичний канабіс дозволять пацієнтам з онкологією, епілепсією та іншими хворобами.

Також комітет відхилив альтернативний законопроєкт №5596-1. Експерти зазначили, що той документ лише створив би перешкоди на шляху до легалізації.