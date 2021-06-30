У Києві знову перенесли перехід на електронний квиток. Цього разу на півтора роки

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Київська міська держадміністрація знову перенесла запровадження електронного квитка у столиці. Система має запрацювати з 1 січня 2023 року.

Відповідне розпорядження підписав очільник КМДА Віталій Кличко.

Перед цим введення електронного квитка вже кілька разів переносили. Останньою датою було 1 липня 2021 року.

У розпорядженні вказано, що перенесення дати було зроблено «з метою продовження термінів проведення дослідної експлуатації» системи, яка працює в такому режимі з 2018 року.