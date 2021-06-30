Путін заявив, що Росія передала на окуповані території Донбасу 90 тисяч доз своєї вакцини

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kremlin.ru

Росія передала приблизно 90 тисяч доз своєї вакцини від коронавірусу на окуповані території Донецької та Луганської областей, які контролюють підконтрольні їй бойовики «ДНР» та «ЛНР».

Про це повідомив президент Росії Володимир Путін під час «Прямої лінії», яка відбулась 30 червня.

«По-моєму, 90 тисяч доз вакцини завезено», — сказав він і пообіцяв, що на окуповані території поставлять додатковий обсяг вакцин. Коли саме це станеться, він не уточнив.

Раніше міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляв, що Україна використає російську вакцинацію в ОРДЛО у судах — як доказ, що РФ контролює території.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя України розпочало записувати охочих вакцинуватися від коронавірусу з окупованих Криму й окремих територій Донецької та Луганської областей. Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗу — 0 800 60 20 19. Насамперед записатися пропонують людям із пріоритетної групи — віком від 65 років і старшим.

Оператору треба повідомити свій населений пункт, уточнивши, що він тимчасово окупований, вказати дані і вибрати зручний пункт для вакцинації. Після запису оператор надішле sms-повідомлення або електронний лист з унікальним ідентифікатором, який також буде переданий до Держприкордонслужби, щоб людину спокійно пропустили на підконтрольну територію.