СБУ заблокувала схему привласнення майна заводу «Сумихімпром». Менеджерів підозрюють у створенні боргів на 2 мільярди гривень
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки повідомила, що заблокувала схему посадових осіб ПАТ «Сумихімпром», які навмисно намагалися довести завод до банкрутства і вивести майно держпідприємства на користь приватних комерційних структур.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Служба розслідує кримінальне провадження про санацію заводу і накопичення додаткового боргу на 2 мільярди гривень.
СБУ зазначає, що задокументувала факти штучного формування керівництвом «Сумихімпром» заборгованості через залучення кредитів під заставу майна заводу, які витрачалися на придбання сировини за завищеними цінами. Її купували у підконтрольних структур.
За висновками фахівців, розпочата у 2012 році процедура санації підприємства не відповідає вимогам законодавства і сприяє подальшому нарощуванню його боргів. Зазначається, що дії менеджменту ПАТ призвели до формування боргів, невиплати державі дивідендів і неможливості законної приватизації підприємства.
Під час відкритого кримінального провадження за статтею про розтрату майна (ч. 5 ст. 191 КК) правоохоронці провели обшуки офісах і будинках фігурантів і вилучили чорнову бухгалтерію та інші матеріали.
На майновий комплекс «Сумихімпрому» наклали арешт.
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