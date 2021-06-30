Путін назвав інцидент з есмінцем Defender біля окупованого Криму «провокацією» Британії та США

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Twitter / HMS Defender

Президент Росії Володимир Путін вважає інцидент з британським есмінцем Defender біля берегів окупованого Криму провокацією, яку організували Лондон і Вашингтон. Про це він розповів під час «Прямої лінії», яка проходить 30 червня.

«Це, звичайно, провокація. Цілком очевидно. Що хотіли показати і якої мети хотіли досягти ці провокатори? По-перше, вона була комплексною — проводилася не тільки британцями, але й американцями. Тому що британець зайшов у наші територіальні води днем, а ще рано-вранці — о 07:30 — з одного з натівських військових аеродромів у Греції, з Криту, по-моєму, злетів американський стратегічний військовий літак. [...] Було очевидно, що есмінець зайшов і переслідує, по-перше, військові цілі, намагаючись за допомогою літака-розвідника розкрити дії наших збройних сил з припинення подібних провокацій — дивилися, що і де у нас включається, як працює, де що розташовано. Ми це бачили і знали», — заявив Путін.

Ще однією складовою цього інциденту російський президент назвав «політичну». При цьому він упевнений, що через Defender світ не опинився би на межі третьої світової війни, навіть якби Росія потопила британський корабель.

«Навіть якщо б ми потопили цей корабель, все одно важко було уявити, що світ би стояв на межі третьої світової війни. Тому що ті, хто це зробив, знають: вони не можуть вийти переможцями з цієї війни. [...] Це ж не ми прийшли до них за тисячі кілометрів. Це ж вони підійшли до наших кордонів, порушили наше територіальне море. А це суттєвий елемент у цій конструкції», — сказав Путін.

Проте президента Росії турбує інше — «початок освоєння української території».

«Підняли великий шум з приводу того, що ми проводили навчання на своїй території поблизу українських кордонів. Я дав вказівку Міноборони потихеньку закінчувати та війська вивести, якщо когось це так турбує. Ми це зробили. Але замість того, щоб відреагувати позитивно, вони приперлися до наших кордонів. Мене турбує інша річ — початок військового освоєння української території. За Конституцією України там не може бути іноземних військових баз. Ну, можна створити навчальні центри, можна користуватися іншими формами. Але військове освоєння території, яка безпосередньо межує з нами, створює для нас істотні проблеми у сфері безпеки. Це стосується вже реально життєвих інтересів Російської Федерації і народу Росії», — сказав він, але не уточнив, що має на увазі, говорячи про «освоєння українських територій».