Росія на тлі Sea Breeze вивела в Чорне море на навчання підводний човен і авіацію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Чорноморський флот Росії почав навчання в морі на тлі міжнародних маневрів See Breeze, які проводять ВМС України і Шостий оперативний флот США.
Як повідомляє Інтерфакс, у море вийшов дизельний підводний човен «Колпіно», здатний застосовувати крилаті ракети «Калібр». Паралельно навчання проводять вертольоти Ка-27ПС і Ка-27ПЛ спільно з патрульним кораблем «Павло Державін».
Зазначено, що субмарина проводить навчання на одному з морських полігонів. Човен вже відпрацював екстрене занурення і готується до виконання вправ з бойової підготовки, зокрема до виконання маневру «покладка на ґрунт», коли субмарина для скритності занурюється на дно.
Днем раніше флот РФ провів в окупованому Криму перевірку всіх сил протиповітряної оборони. У бойову готовність перевели комплекси ППО С-400 і «Панцир».
- 28 червня в Чорному морі стартували навчання України, НАТО і союзників Sea Breeze. У море для участі в них зайшов американський есмінець USS Ross. Навчання Sea Breeze цього року триватимуть до 10 липня. У них беруть участь понад 5 тисяч військових, 32 корабля, а також 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій.
- Росія закликала НАТО відмовитися від навчань через «агресивний характер» і «заохочення мілітаристських настроїв» України.