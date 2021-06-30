СБУ затримала контрабанду цінностей періоду Київської Русі. Артефакти продавали в країни ЄС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України викрила організовану групу контрабандистів, яка намагалася вивезти за кордон партію артефактів часів Київської Русі та І століття до нашої ери.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисники намагалися переправити до країн ЄС майже 30 посилок з унікальними виробами.
Встановлено, що група, в яку входило кілька жителів Київської області, викупила цінності у місцевих колекціонерів і знайшла клієнтів за кордоном через інтернет. Артефакти в ЄС відправляли поштою на замовлення.
Під час обшуків у контрабандистів, крім артефактів Київської Русі, знайшли холодну зброю, срібні монети і стародавні предмети побуту. Експертиза підтвердила приналежність вилучених предметів до культурних цінностей.
Одному з організаторів групи повідомили про підозру за ч. 1 ст. 201 (контрабанда). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
- У березні співробітники СБУ затримали контрабандистів, які намагалися вивезти до Євросоюзу історичні цінності на $1 мільйон. У контрабандистів під час обшуку вилучили збрую, 21 одиницю холодної зброї різних періодів, у тому числі античного, золоті та срібні монети часів Київської Русі та 1800—1900-х років, а також інші старовинні предмети.
- У грудні 2020 року на Донбасі через КПВВ намагалися вивезти понад 4 млн гривень, прикраси, колекційні монети та картини.
- Пізніше сербські прикордонники зловили свого громадянина на спробі таємно провезти в країну цілу колекцію антикваріату з України. Чоловік сховав у машині понад дві тисячі цінних предметів різних археологічних епох.