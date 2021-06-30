У Канаді від рекордної спеки померло 130 осіб

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На заході Канади — в провінції Британська Колумбія і частково в Альберті — з минулої пʼятниці почалась безпрецедентна спека, містечко Літтон третій день поспіль встановлює температурні рекорди для всієї країни.

У вівторок, 29 червня, вперше з 1937 року в Канаді зафіксували +49,6 °С, повідомляє CBC.

Поліція Ванкувера з 25 червня отримала повідомлення про 130 випадків раптової смерті в місті та його околицях. Більшість померлих були літніми людьми або мали хронічні захворювання, тож поліція вважає спеку одним з факторів, який спровокував смерть жителів.

У Ванкувері та його околицях обладнали охолоджувальні центри і тимчасові фонтанчики. Поліція посилила патрулювання.

Метеослужба Канади попереджає про спекотну погоду у Британській Колумбії, Альберті та окремих районах Саскачевану, Манітобі та на Північно-Західних територіях.

Старший кліматолог Девід Філіпс нагадав, що Канада — найбільш сніжна країна у світі і друга за показниками холоду.

«У нас часто починаються морози, бувають снігові бурі, але ми нечасто можемо говорити про подібну спеку. У Дубаї зараз прохолодніше», — підкреслив фахівець.