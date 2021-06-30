У Канаді від рекордної спеки померло 130 осіб
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pawel Janiak / Unsplash
На заході Канади — в провінції Британська Колумбія і частково в Альберті — з минулої пʼятниці почалась безпрецедентна спека, містечко Літтон третій день поспіль встановлює температурні рекорди для всієї країни.
У вівторок, 29 червня, вперше з 1937 року в Канаді зафіксували +49,6 °С, повідомляє CBC.
Поліція Ванкувера з 25 червня отримала повідомлення про 130 випадків раптової смерті в місті та його околицях. Більшість померлих були літніми людьми або мали хронічні захворювання, тож поліція вважає спеку одним з факторів, який спровокував смерть жителів.
У Ванкувері та його околицях обладнали охолоджувальні центри і тимчасові фонтанчики. Поліція посилила патрулювання.
Метеослужба Канади попереджає про спекотну погоду у Британській Колумбії, Альберті та окремих районах Саскачевану, Манітобі та на Північно-Західних територіях.
Старший кліматолог Девід Філіпс нагадав, що Канада — найбільш сніжна країна у світі і друга за показниками холоду.
«У нас часто починаються морози, бувають снігові бурі, але ми нечасто можемо говорити про подібну спеку. У Дубаї зараз прохолодніше», — підкреслив фахівець.
- У п’ятницю, 18 червня, у Криму на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну для України кількість опадів — 295 мм за добу. Такий показник дорівнює трьом місячним нормам.
- За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 23 червня в Києві зафіксували перший температурний рекорд літа — середньодобова температура повітря перевищила +33 °С.