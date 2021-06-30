Німеччина закінчила 20-річну місію та повністю покинула Афганістан

Новини

Міністерство оборони США

Німеччина вивела останніх солдатів з Афганістану, закінчивши свою майже 20-річну місію в країні.

Про це повідомила міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер та подякувала понад 150 тисячам чоловіків і жінок, які служили в Афганістані з 2001 року.

«Ви можете пишатися тим, чого досягли. Ви виконали всі завдання, які Бундестаг поставив перед вами, з професіоналізмом і впевненістю», — заявила вона.

Під час служби в Афганістані загинули 59 німецьких солдатів, зокрема, було 35 вбито в результаті нападів бойовиків. Наземні бої в Афганістані були першими, які німецькі військові вели після закінчення Другої світової війни.