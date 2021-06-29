SpaceX відклала запуск 85 супутників через раптову появу літака
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SpaceX за 10 секунд до старту відклала запуск 85 супутників через раптову появу літака.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Старт був запланований о 14:56 за місцевим часом з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида), але в цей час в зону запуску зайшов літак. Через перешкоди старт ракети-носія Falcon 9 довелося перенести на 30 червня.
Засновник компанії Ілон Маск через інцидент заявив про необхідність «провести масштабну реформу регулюючих органів», щоб подібні випадки не заважали освоєнню космосу.
- В рамках місії Transporter-2 SpaceX повинна була доставити на навколоземну орбіту 85 космічних апаратів, серед яких кілька десятків державних мікросупутників, міжорбітальні буксири, а також три інтернет-супутника Starlink.
- У вересні SpaceX планує повністю забезпечити планету глобальним інтернет-покриттям за допомогою міні-супутників Starlink. Але потім компанії потрібно буде отримати дозволи регуляторів.