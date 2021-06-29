Міноборони Росії відповіло на звинувачення Нідерландів через інцидент у Чорному морі

Новини

Міноборони Росії заявило, що винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24 наблизилися до нідерландського фрегату НNLMS Evertsen, щоб він змінив курс і «почав рух від кордону з Росією».

Про це повідомляє ТАСС.

У відомстві заявили, що Evertsen «рухався в бік Керченської протоки», і літаки зробили попередження, щоб не допустити «порушення кордону».

«Польоти російських літаків виконувалися відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору», — вказали у відомстві.