Роботи Boston Dynamics станцювали з BTS

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Південнокорейська компанія Hyundai Motor Group «відсвяткувала» покупку контрольного пакету акцій американської Boston Dynamics випуском двох роликів із K-pop гуртом BTS.

У першому ролику під назвою «Ласкаво просимо в сімʼю з BTS» роботи Spot і Atlas танцюють разом з учасниками гурту під пісню IONIQ: Iʼm On It. Її гурт записував для бренду електромобілів Hyundai IONIQ.

Окремо Boston Dynamics випустила кліп Spotʼs On It, в якому сім робопсів танцюють під трек BTS. «Ми раді стати частиною Hyundai Motor Group! І ми святкуємо це танцем», — йдеться в описі до відео.

Компанія зазначила, що залучала до зйомок професійного хореографа.