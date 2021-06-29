Роботи Boston Dynamics станцювали з BTS
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Південнокорейська компанія Hyundai Motor Group «відсвяткувала» покупку контрольного пакету акцій американської Boston Dynamics випуском двох роликів із K-pop гуртом BTS.
У першому ролику під назвою «Ласкаво просимо в сімʼю з BTS» роботи Spot і Atlas танцюють разом з учасниками гурту під пісню IONIQ: Iʼm On It. Її гурт записував для бренду електромобілів Hyundai IONIQ.
Окремо Boston Dynamics випустила кліп Spotʼs On It, в якому сім робопсів танцюють під трек BTS. «Ми раді стати частиною Hyundai Motor Group! І ми святкуємо це танцем», — йдеться в описі до відео.
Компанія зазначила, що залучала до зйомок професійного хореографа.
- Hyundai завершила покупку акцій Boston Dynamics 21 червня. Компанія отримала 80% акцій. Решта 20% залишилися у SoftBank.
- У квітні цього року підрозділи французької армії провели тактичні навчання з використанням роботів Boston Dynamics. Spot допоміг уникнути втрат, але значно уповільнив просування загонів у міській місцевості та створив труднощі.