Рада ухвалила законопроєкти про національний опір і збільшення чисельності ЗСУ
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Верховна Рада проголосувала в першому читанні за президентські законопроєкти про основи національного опору ( № 5557 ) та збільшення чисельності Збройних сил ( № 5558 ).
За перший документ проголосували 318 депутатів, а за другий — 320.
Закон про національний спротив регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії та відповідної підготовки громадян.
Згідно із документом, тероборона буде складатися з двох компонентів: військового (бригади тероборони у складі ЗСУ) і добровольчого, який буде включати добровольчі підрозділи територіальних громад.
Сили територіальної оборони Збройних сил будуть складатися з командування, регіональних управлінь та бригад тероборони.
Бригади будуть формуватися в кожній зоні територіальної оборони (області) і додатково в кожному місті з чисельністю населення понад 900 тисяч жителів. Батальйони бригад — в кожному районі тероборони (адміністративному районі) і додатково в обласних центрах.
До завдань спротиву переважно будуть входити диверсії, розвідка і точкові атаки на противника.
Другий законопроєкт пропонує на тлі створення Сил територіальної оборони збільшити чисельність ЗСУ на 15 тисяч осіб (до 261 тисяч), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч). На одну тисячу осіб збільшиться чисельність Сил спеціальних операцій для створення опору.
Збільшення чисельності ЗСУ обґрунтовано необхідністю формування органів управління, військових частин і підрозділів територіальної оборони, а також розвитком системи опору.
У мирний час в Силах тероборони служитимуть контрактники й офіцери-призовники, а в особливий період — військовозобовʼязані та резервісти. Добровольчі формування теж можуть служити в цих силах.
- У грудні 2020 року в комітет Ради надійшов законопроєкт про територіальну оборону, який передбачає виведення формувань тероборони зі складу Збройних сил і створення окремих легкоброньованих частин.
- У березні Рада прийняла закон про призов резервістів. Документ передбачає призов протягом доби на військову службу в «особливий період» резервістів першої черги, тобто тих, хто вже відслужив строкову службу або був мобілізований (на строк не більше ніж 6 місяців). Також він передбачає низку нововведень.