Рада ухвалила законопроєкти про національний опір і збільшення чисельності ЗСУ

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Верховна Рада проголосувала в першому читанні за президентські законопроєкти про основи національного опору ( № 5557 ) та збільшення чисельності Збройних сил ( № 5558 ).

За перший документ проголосували 318 депутатів, а за другий — 320.

Закон про національний спротив регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії та відповідної підготовки громадян.

Згідно із документом, тероборона буде складатися з двох компонентів: військового (бригади тероборони у складі ЗСУ) і добровольчого, який буде включати добровольчі підрозділи територіальних громад.

Сили територіальної оборони Збройних сил будуть складатися з командування, регіональних управлінь та бригад тероборони.

Бригади будуть формуватися в кожній зоні територіальної оборони (області) і додатково в кожному місті з чисельністю населення понад 900 тисяч жителів. Батальйони бригад — в кожному районі тероборони (адміністративному районі) і додатково в обласних центрах.

До завдань спротиву переважно будуть входити диверсії, розвідка і точкові атаки на противника.

Другий законопроєкт пропонує на тлі створення Сил територіальної оборони збільшити чисельність ЗСУ на 15 тисяч осіб (до 261 тисяч), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч). На одну тисячу осіб збільшиться чисельність Сил спеціальних операцій для створення опору.

Збільшення чисельності ЗСУ обґрунтовано необхідністю формування органів управління, військових частин і підрозділів територіальної оборони, а також розвитком системи опору.

У мирний час в Силах тероборони служитимуть контрактники й офіцери-призовники, а в особливий період — військовозобовʼязані та резервісти. Добровольчі формування теж можуть служити в цих силах.