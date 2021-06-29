«Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Інтерсіті» між Києвом і Тернополем

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Компанія «Укрзалізниця» відновлює швидкісний рейс «Інтерсіті» між Києвом та Тернополем. Його запустять з 2 липня.

Про це пише пресслужба УЗ.

З Києва поїзд вирушатиме щоденно о 16:41 та прибуватиме до Тернополя о 22:47. Назад він виїжджатиме о 04:00 і повертатиметься до столиці о 10:03.

«Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську, тож пасажири зможуть швидко (лише 6 годин у дорозі) та зручно дістатися з Тернополя до столиці країни та навпаки», — йдеться в повідомленні.

Наразі рейс курсуватиме до 31 серпня для вивчення попиту.

Рейс «Інтерсіті» між Києвом та Тернополем існував і раніше, але його скасували під час карантину весною 2020 року. З того часу курсування поїзду не відновлювали.