«Ще один крок назад»: у ЄС відреагували на вихід Білорусі зі «Східного партнерства»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що вихід Білорусі зі «Східного партнерства» лише посилить напругу в країні і матиме негативні наслідки для білоруського суспільства.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у «Східному партнерстві». Це ще більше посилить напругу і матиме негативні наслідки для білоруського народу, позбавляючи його можливостей, які надавала наша співпраця», — відреагував очільник Євроради.
Також він опублікував окреме звернення до білоруського народу, в якому зазначив, що вони і надалі можуть розраховувати на ЄС.
«Ми нагадуємо про ваше право обирати президента через нові, вільні та чесні вибори. Закликаю режим президента Лукашенка: поставте на перше місце майбутнє Білорусі», — підкреслив Мішель.
- Напередодні Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і виступило з заявою «у зв’язку з запровадженими Європейським Союзом безпрецедентними обмежувальними заходами стосовно Білорусі». Також там зазначили, що призупиняють свою участь у «Східному партнерстві».
- «Східне партнерство» — зовнішньополітична ініціатива ЄС, яка поширюється на Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Вона передбачає співпрацю Євросоюзу з цими країнами у різних сферах.