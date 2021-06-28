У центрі Лондона на станції метро прогримів потужний вибух
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
У центрі Лондона в районі Саутуарк на станції метро Elephant & Castle Station прогримів сильний вибух.
Як повідомляє Daily Mail.
Зазначено, що вибуху передувала пожежа. На місце прибули 100 рятувальників. Причини вибуху і пожежі поки невідомі.
Столична пожежна служба повідомляє, що під залізничними арками горять три комерційних обʼєкти, а також чотири автомобілі, вагони і телефонна будка. В районі перекриті дороги, людям рекомендують не наближатися до станції.
Інформації про постраждалих поки немає.
- 19 червня в Москві загорівся склад піротехніки. Після цього пролунало понад 100 вибухів.
- На початку червня в Сербії вибухнув склад боєприпасів збройової фабрики «Слобода Чачак», яка виробляє артилерійські і танкові снаряди.