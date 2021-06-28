У центрі Лондона на станції метро прогримів потужний вибух

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У центрі Лондона в районі Саутуарк на станції метро Elephant & Castle Station прогримів сильний вибух.

Як повідомляє Daily Mail.

Зазначено, що вибуху передувала пожежа. На місце прибули 100 рятувальників. Причини вибуху і пожежі поки невідомі.

Столична пожежна служба повідомляє, що під залізничними арками горять три комерційних обʼєкти, а також чотири автомобілі, вагони і телефонна будка. В районі перекриті дороги, людям рекомендують не наближатися до станції.

Інформації про постраждалих поки немає.