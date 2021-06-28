У Німеччині від коронавірусу вакцинували вже половину дорослого населення

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

У Німеччині принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали вже понад 44 мільйони людей. Це становить 53% населення країни.

Про це у своєму Twitter написав міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

Він також зазначив, що майже 30 мільйонів людей вже завершили процес вакцинації, отримавши обидві дози.

«Таким чином наше завдання на червень для Німеччини — вакцинувати щонайменше кожного другого жителя один раз і щонайменше кожного третього жителя повністю — було перевиконано», — підкреслив міністр.