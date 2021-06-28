Рада ЄС остаточно погодила підписання з Україною угоди про «відкрите небо»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Рада Європейського Союзу остаточно погодила підписання з Україною угоди про спільний авіаційний простір.
Про це пише пресслужба Ради ЄС.
На засіданні міністри країн-членів ЄС домовилися підписати угоду про спільний авіаційний простір із трьома країнами — Україною, Вірменією та Тунісом. Також вони планують підписати транспортну угоду і з Катаром.
«Рада тепер готова підписати чотири важливих авіаційних угоди, які спростять доступ авіакомпаній до ринку і поліпшать сполучення і свободу пересування для громадян. Водночас вони забезпечать найвищий рівень безпеки та рівних умов», — зазначив очільник Ради, міністр інфраструктури Португалії Педро Нуно Сантос.
Очікується, що всі угоди будуть підписані з цими країнами восени 2021 року. Після цього їх має ратифікувати кожна країна-член ЄС.
Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на цю подію. Він подякував ЄС і зазначив, що угода стане ще одним кроком на євроінтеграційному шляху України.
- Європейський спільний авіаційний простір (САП) — це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки і лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір. Це має сприяти розвитку авіаційного ринку, простішому доступу авіакомпаній ЄС до рейсів в Україну і, відповідно, здешевшанню квитків.
- Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару. Після виходу Британії з ЄС ця проблема перестала існувати.