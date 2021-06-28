В Італії дозволили ходити без масок на відкритому повітрі

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В Італії з 28 червня влада дозволила не носити захисні маски на відкритому повітрі.

Про це пише Corriere Alpi.

Відповідне рішення ухвалив Науково-технічний комітет, який займається обмеженнями під час боротьби з пандемією. Раніше датою скасування необхідності носити маски називали 5 липня.

Водночас залишається вимога носити маски у закритих приміщеннях та громадському транспорті. Також необхідно буде дотримуватися соціальної дистанції.