Шмигаль планує домовитися з Євросоюзом про пʼять «безвізів»

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Пресслужба Кабінету міністрів України

У найближчі кілька років Україна планує домовитися з Євросоюзом про пʼять «безвізів» у різних сферах. Йдеться про промисловий, авіаційний, цифровий, енергетичний та митний «безвізи».

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Промисловий безвіз (угода АСАА) – це визначення системи технічного регулювання та оцінки відповідності на рівні з європейською.

«Це дозволяє виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника. Укладання Угоди стане сигналом усьому світу, що в Україні якісне промислове виробництво, якому можна довіряти. Підписання цього безвізу може відбутися в найближчий рік», — написав Шмигаль.

Авіаційний безвіз — це угода про спільний авіаційний простір.

«Це про лібералізацію допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну. Відтак конкуренція сприятиме зниженню цін на авіаквитки. Ринок авіаперевезень стане конкурентним, відкритим і прозорим. Є всі сподівання, що ця угода також буде підписана вже цьогоріч» — наголосив премʼєр-міністр.

У розумінні Митного безвізу йдеться про приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та повноцінний запуск системи NCTS.

«А це означає зменшення простору для шахрайства щодо митної вартості, а також спрощення роботи митниці для білого бізнесу», — заявив він, додавши, що вже в 2022 році Україна може розпочати процес приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Енергетичний безвіз з ЄС — це відокремлення від енергосистеми з Білоруссю та Росією та приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E.

«Ми станемо частиною великої європейської енергетичної системи із чіткими та зрозумілими правилами гри. Це важливий етап для нашої енергетичної незалежності. Плануємо, що таке приєднання відбудеться вже в 2023 році», — написав він.

Цифровий безвіз або приєднання до цифрового ринку ЄС. За його словами, позитивний ефект від приєднання до цього ринку експерти оцінюють в декілька мільярдів доларів для економіки нашої країни.

«У 2020 році Мінцифри була розроблена Дорожня карта інтеграції до такого ринку», — резюмував Шмигаль.