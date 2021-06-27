СБУ пояснила, чому виключила Кіркорова з чорного списку

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Скриншот з відео Філіпа Кіркорова

СБУ рекомендувала виключити російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України, через наявність судових прецедентів.

Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі «УП».

«У зв’язку з роз’ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів з зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання цього питання», — зазначили в СБУ.

У неділю, 27 червня, Мінкульт повідомив про виключення Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

До чорного списку його Україна внесла 22 червня 2021 року. Тоді СБУ пояснила, що підставою для внесення співака у чорний список стали його неодноразові концерти на території окупованого українського півострова та заяви про «російський» Крим.

У відповідь на це Кіркоров записав відеозвернення і заявив, що таке рішення робить його «більш популярним», тож він «вдячний і пишається» тим, що його визнали загрозою для нацбезпеки.