У Туреччині на курорті спалахнула лісова пожежа — один рятувальник загинув

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Facebook / ДСНС

У Туреччині в районі курортного Мармарису, що в провінції Мугла на Егейському узбережжі, виникла пожежа у лісовій зоні. Один із ліквідаторів пожежі загинув.

Про це пише місцеве видання Hurriyet.

Масштабні лісові пожежі спалахнули після того як температура піднялася вище норми сезонних показників. Спершу почали горіти дерева на схилах пагорба неподалік населеного пункту, а потім через пориви вітру вогонь перекинувся на територію курорту. До гасіння пожежі залучили авіацію.

Губернатор Мугли Орхан Тавлі розповів, що вогонь перекинувся на пришвартовану біля берега яхту вартістю два мільйони турецьких лір — вона згоріла вщент. Про постраждалих серед цивільних, зокрема, туристів не повідомляється.

В МЗС України зазначили, що українці під час пожеж не постраждали. Міністр Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі.

«Поблизу міста Мармарис в Туреччині триває масштабна лісова пожежа. До гасіння залучені гелікоптери та спецтехніка. Постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає» — написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

Метеорологічне відомство країни підтвердило, що минулий місяць у Туреччині був найтеплішим за останній 51 рік у Туреччині, попереджаючи, що найближчими днями температура може зрости.