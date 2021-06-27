ПриватБанк заявив, що відновив стабільну роботу і повернув кошти всім, у кого вони списались

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ПриватБанк повідомив, що відновив стабільну роботу системи після збою та повернув кошти кожному клієнту. Про це пресслужба банку повідомила у Facebook.

У коментарях користувачі скаржаться, що їм не повернули кошти — у цьому випадку банк радить оновити виписку, адже «кошти повернуто централізовано всім клієнтам». Якщо проблема залишається, радять написати банку через додаток або через соцмережі, або зателефонувати 3700.

Нагадаємо, що через збій у користувачів повторно списували кошти та некоректно відображався залишок на карті.