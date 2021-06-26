У Чехії достроково послабили карантинні обмеження. Масові заходи дозволені за участю до 5 тисяч осіб
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Gabriel Kuchta / Getty Images
Влада Чехії достроково послабила карантин, скасувавши низку обмежень вже сьогодні, 26 червня, а не 1 липня, як планувалося.
Про це повідомляє Czech Radio.
Так зросла максимально дозволена кількість відвідувачів магазинів, салонів і музеїв — одна людина на 10 метрів квадратних (раніше було на 15).
Перукарні та масажні салони більше не повинні приймати клієнтів по одному і вести їхні списки.
На культурних і масових заходах просто неба можуть бути присутніми до 5 тисяч людей, а в закритих приміщеннях — до 2 тисяч при заповнюванні на 75%.
Також знімаються обмеження для барів та ресторанів, але масові зібрання поки заборонені. В кінотеатрах знову дозволені їжа і напої.
Історичні памʼятники відвідувати групами дозволено при наявності негативного тесту на коронавірус або підтвердження повної вакцинації.
- Послаблений карантинний режим, ймовірно, буде діяти все літо, але його можуть посилити у разі погіршення епідситуації. Зараз у Чехії добовий приріст нових хворих на коронавірус на рівні 170.
- 26 червня в Нідерландах послабили карантин. Бари знову відкриті, а людям дозволено збиратися великими групами. Також зняті обмеження на продаж алкоголю.