У Нідерландах послабили карантин. Заклади знову відкриті, обмеження на продаж алкоголю знято
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Aquiles Carattino / Unsplash
У Нідерландах почався черговий етап послаблення карантину на тлі зниження захворюваності на коронавірус та успішної вакцинації населення.
Про це пише «Укрінформ».
У країні скасовані обмеження за кількістю людей, які можуть одночасно збиратися разом, в тому числі в парку.
Ресторани, бари, кінотеатри та інші заклади тепер може відвідувати необмежена кількість людей, але з дотриманням маскового режиму. На тлі цього в заклади повернули телевізори для перегляду футболу.
Також знято заборону на продаж алкоголю після 22:00.
Для відвідування фестивалів і концертів потрібно предʼявити негативний тест на коронавірус або сертифікат про повну вакцинацію.
Масковий режим в цілому залишається обовʼязковим.
- У травні в Нідерландах оголосили про скасування загальнонаціонального локдауну, який діяв у країні з середини грудня.
- До цього в країні спостерігалися «антиковідні» заворушення. Їх називали найжорсткішими за останні 40 років.