Торнадо в Чехії: кількість жертв зросла до 13 осіб, почалися відновлювальні роботи

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Влада Південної Моравії (південний захід Чехії) повідомила про 13 загиблих через недавній торнадо. У лікарнях залишаються понад 50 осіб.

Про це повідомляє чеський портал iDNES.

З усією країни в постраждалу місцевість прибули військові, поліцейські, ремонтно-будівельні бригади, медики та психологи. У постраждалих містах Годонін, Бржецлав і в чотирьох сусідніх селах почалися відновлювальні роботи.

Серйозних пошкоджень зазнали 1 200 будинків. Деякі з них будуть знесені. Без електрики досі залишаються близько 3 тисяч домоволодінь.