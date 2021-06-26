Хакери майнили криптовалюту через віруси в іграх GTA V, Far Cry 5 та The Sims 4
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Хакери за допомогою вірусу Crackonosh за три останніх роки (з червня 2018 року до червня 2021 року) намайнили криптовалюти Moreno на $2 мільйони. Вірус поширювався через файли у відеоіграх.
Про це повідомляє CNBC з посиланням на звіт розробника антивірусу Avast.
Crackonosh виявили в іграх NBA 2019, GTA V, Far Cry 5, The Sims 4 та Jurassic World Evolution, які можна скачати на торрентах. За даними Avast, від вірусу постраждали близько 220 тисяч компʼютерів у світі, але реальні дані, ймовірно, набагато вищі. В основному вірус вразив компʼютери в Бразилії, Індії, Філіппінах і США.
Crackonosh після потрапляння в компʼютер починає використовувати всю обчислювальну потужність пристрою для майнінгу криптовалюти. Компʼютер різко уповільнює швидкість роботи, а користувачам приходять великі рахунки за електрику. При цьому Crackonosh може відключати оновлення на ПК з Windows і видалити антивірус.
Подібні віруси виявляють в читерських програмах для ігор і на платформі Steam. Під час пандемії коронавірусу кількість атак на геймерів зросла на 340%.
- У червні компанія Electronic Art зазнала хакерської атаки. Хакери вкрали технологію для ігор Battlefield і FIFA.
- У лютому хакери зламали сервери розробника гри Cyberpunk 2077. Вони погрожували опублікувати вкрадені документи і у підсумку почали продавати вихідні коди.