Американський есмінець Ross прямує у Чорне море, де пройдуть навчання Sea Breeze

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U.S. Navy

У суботу, 26 червня, ракетний есмінець США USS Ross попрямував у Чорне море, де пройдуть багатонаціональні морські військові навчання Sea Breeze.

Пресцентр Військово-морських сил США пише, що Ross приєднається до 31 судна в Чорному морі. Сценарій навчань призначений для обʼєднання збройних сил для перевірки різних бойових дисциплін на море, на суші і в повітрі. Навчання включають бойові дії на поверхні, наземні операції, протидії, підводну війну, протиповітряну оборону і методи знешкодження боєприпасів.

«Участь USS Ross у морських навчаннях Sea Breeze цього року є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США і зараз необхідна як ніколи», — заявила повірена США у справах України Крістіна Квін.

Ross — ескадрений міноносець із керованим ракетним озброєнням ВМС США, один з чотирьох есмінців США, що базуються в Роті (Іспанія). Ці кораблі передового розгортання ВМС Європи можуть діяти у водах Європи й Африки, від мису Доброї Надії до Полярного кола.

Окрім України та США, у See Breeze цього року візьмуть участь представники Туреччини, Грузії, Болгарії, Румунії, Греції, Італії, Франції, Великої Британії, Канади, Латвії, Молдови, Данії, Албанії, Пакистану, Швеції, Південної Кореї, Ізраїлю, Норвегії, Литви, Іспанії, Польщі, Естонії, Японії, Бразилії, Австралії, Марокко, Єгипту, Сенегалу, ОАЕ та Тунісу.

Загалом у навчаннях задіють понад 5 тисяч військових і 32 кораблі, а також 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій.

Нагадаємо, Росія погрожувала суднам Британії та США, якщо вони порушать її кордони біля окупованого Криму. Перед цим премʼєр Британії Борис Джонсон заперечував, що британський есмінець Defender 23 червня порушив кордон Росії біля окупованого Криму, адже Крим — це Україна.