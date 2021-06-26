На Донбасі біля Пісків загинув український військовий
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / СБУ
У Донецькій області поблизу населеного пункту Піски 26 червня загинув український військовий. Він отримав осколкове поранення, несумісне з життям.
Про це повідомляє пресцентр Операції обʼєднаних сил.
Від початку доби бойовики біля Пісків двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
- 20 червня бойовики поранили цивільного жителя Авдіївки. Вони обстріляли населений пункт з великокаліберних кулеметів.
- 21 червня декілька бойовиків підірвалися на своїх же мінах у районі захопленого бойовиками «ДНР» села Лозове. Водночас підконтрольні бойовикам ЗМІ писали, що Збройні сили України нібито обстріляли з мінометів район села.