У месенджері Telegram зʼявилися групові відеовиклики

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В оновленні месенджера Telegram з’явилася можливість вмикати камеру та демонструвати екран. Це стало можливим на будь-яких пристроях — не лише на смартфонах, а й на планшетах, ноутбуках та комп’ютерах.

Про це розробники повідомили у своєму блозі.

Аби активізувати цю функцію, достатньо увімкнути камеру, натиснувши кнопку камери поряд з кнопкою мікрофона. Якщо натиснути на будь-яке відео, то його можна розгорнути на повний екран. Також можна прикріпити відео одного зі співрозмовників, і це відео залишиться на екрані навіть тоді, коли говоритиме хтось інший. Починати відеодзвінки може адміністратор чату.

У голосових чатах кількість присутніх не обмежена. Водночас, функціями відеовиклику зможуть скористатися лише перші 30 людей, що приєдналися до нього. Найближчим часом цю кількість обіцяють збільшити.

Браузер не підтримує відео Telegram

Крім відео, можна демонструвати екран. Обома функціями можна користуватись одночасно. Запустити демонстрацію можна в меню опцій голосового чату (⋮ або ⋯).

Браузер не підтримує відео Telegram

Розробники наголошують, що і компʼютери, і планшети підтримують функцію групових відеодзвінків. На цих пристроях можна розгорнути список присутніх праворуч, а в лівій частині бачити сітку з відео декількох присутніх одночасно.

Браузер не підтримує відео Telegram

На комп’ютері голосовий чат відкривається в окремому вікні, тож можна розділити екран і одночасно писати та розмовляти. При демонстрації екрана можна показувати не цілий екран, а лише конкретну програму.