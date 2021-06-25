Львовом пронеслася буря з дощем, повалила дерева й підтопила будинки. У місті розгорнули оперативний штаб

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Зручне місто / Facebook

У Львові вдень 25 червня пройшла потужна буря з дощем, яка повалила дерева, затопила вулиці та будинки. Аби вирішити ситуацію у місті почав роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди.

Про негоду пишуть Львівській портал та Zaxid.net, а про штаб — мер Андрій Садовий у Facebook.

Негода також потрощила і автомобілі, що були припарковані під деревами. Окрім цього, через наслідки сильної зливи та грози не курсує частина громадського транспорту. Про постраждалих не повідомляється.

Рятувальники повідомляють, що підтопило одну вулицю і 10 приватних будинків на ній, висота підтоплення близько 40 см. Також частково пошкоджені дахи на 8 житлових будинках та на одній адміністративній будівлі.

Садовий просить за можливості залишатися вдома або у безпечних приміщеннях та уникати місць біля конструкцій та дерев. Гаряча лінія міста — 1580.

Згідно з прогнозами синоптиків, до кінця доби у Львові ще можливий сильний дощ, пориви вітру та шквали 25—28 м/с, крупний град. Негода очікується і в суботу, 26 червня: дощі, місцями сильні, грози, подекуди град та шквальний вітер.