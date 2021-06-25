«Це жирна мета для ракет». Міноборони Росії погрожує Британії та США через їхні кораблі у Чорному морі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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BBCNews
Офіційний речник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков не радить американським і британським кораблям перетинати кордон Росії, йдучи «на поводу в українських адміралів москітного флоту». Імовірно, ідеться про ділянки біля окупованого Криму.
Заяву Конашенкова цитує «Эхо Москвы».
Перед цим премʼєр Британії Борис Джонсон заперечував, що британський есмінець Defender порушив кордон Росії біля окупованого Криму, адже Крим — це Україна. Тепер, за словами Конашенкова, і в Сполучених Штатах, і у Великій Британії повинні розуміти, що іноземне судно в Чорному морі розглядається як «жирна мета» для ракет російського флоту.
Перед цим речник Пентагону Джон Корбі назвав фальшивими заяви росіян про «обстріл» британського есмінця. На це Конашенков відповів так: «Це спроби заперечувати очевидне».
- 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби на хід есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.
- У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства про обстріл есмінця HMS Defender біля берегів анексованого Криму. Там зазначили, що попереджувальних пострілів не було, а корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України.