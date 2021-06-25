Офіс президента: Зрив спецоперації з «вагнерівцями» — конспірологічний детектив, слова президента перебрехали
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Офіс президента України / Facebook
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що слова Володимира Зеленського щодо спецоперації проти бойовиків російської «ПВК Вагнера», які він сказав під час інтервʼю — «перебрехали».
Про це він наголосив у коментарі «НВ».
За його словами, «президент сказав три конкретні і обʼєктивні речі».
- Перше: якщо це і була спецоперація, то вона мала на меті дискредитувати Україну і планувалася в РФ.
- Друге: після затримання у Білорусі людей, які мали відношення до війни на Донбасі, президент зажадав від Лукашенка екстрадиції затриманих.
- Третє: потрібно адекватно дивитися на навколишній світ і «не жити у пропагандистських фантазіях».
Подоляк впевнений, що інформація про зрив спецоперації всього лише «конспірологічний детектив».
«Зеленський говорив в інтервʼю Наталії Мосейчук про телефонну розмову з Олександром Лукашенко, яка відбулася 5 серпня 2020 року і була присвячена темі затриманих субʼєктів, що мали відношення до подій на Донбасі… Як відомо, вагнерівці були затримані у Білорусі ще 29 липня, тобто значно раніше розмови між президентом Зеленським і Лукашенком, яка відбулася лише 5 серпня», — підкреслив представник ОПУ.
- 24 червня Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання «вагнерівців» справді готувалася, але не в Україні, хоча інші країни максимально намагалися «затягнути» Київ у цю історію.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ і Служба зовнішньої розвідки стверджують, що ніякої операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Проте ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що у 2018 році особисто її санкціонував.
- У міжнародній групі розслідувачів Bellingcat почали знімати фільм про провал «вагнерівської» спецоперації. Там запевнили, що мають докази її існування. Розслідування планують опублікувати двома частинами — це будуть інтерв’ю та фактаж.