Virgin Galactic мільярдера Бренсона отримала ліцензію на комерційні космічні польоти

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Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic отримала ліцензію на комерційні космічні перевезення. Федеральне управління цивільної авіації США оновило поточну ліцензію, надавши компанії право возити клієнтів у космос.

Про це повідомляє BBC.

Virgin Galactic також повідомила, що завершила аналізувати дані, зібрані під час випробувального польоту туристичного космоплана VSS Unity класу SpaceShipTwo 22 травня. Усі намічені цілі виконали. Перший політ із пасажирами в компанії планують цього літа.

У черги на політ уже 600 людей, які заздалегідь купили місця. Улітку їх чекає політ на висоту 90 км, можливість випробувати невагомість і побачити Землю з нестандартного ракурсу.

Політ також планує і сам Бренсон. Він хоче полетіти до 4 липня, щоб випередити засновника Amazon Джеффа Безоса, який запланував свій політ на кораблі New Shepard на 20 липня.