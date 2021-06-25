Президент Молдови Санду подає до суду через заяви депутатів про причетність її адміністрації до викрадення українського судді Чауса

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Синиця Олександр / УНІАН

Президент Молдови Майя Санду подасть до суду на двох депутатів від Партії соціалістів після того, як вони заявили, що до викрадення українського судді Миколи Чауса з Кишинева причетна Адміністрація президента.

Про це повідомляє TV8.

Ідеться про двох депутатів-соціалістів Адріана Лебединського і Григора Новака, які 24 червня заявили, що інститут президента причетний до викрадення Чауса. Майя Санду назвала ці заяви брехнею: «Я чула цю брехню кілька разів. Ці соціалісти наполягають на ній. Я піду в суд і попрошу надати суду докази. Доказів немає, тому що я не брала участі у цій справі. Мені дуже шкода, що державні установи не змогли дізнатися про це викрадення і запобігти йому».

Лебединський і Новак були членами парламентської комісії з розслідування обставин можливого викрадення Чауса. Новак 24 червня заявив: «Комісія заслухала кількох людей, представників відомств. Ми вийшли на слід викрадачів Чауса і виявили в цьому злочині змову державних установ. Сліди цього злочину ведуть і в президентуру. З боку президентського інституту не було проявлено готовності до співпраці, при тому що ми відправили туди кілька запитів».

Микола Чаус був суддею Дніпровського суду Києва з жовтня 2002 року. 9 серпня 2016 року його затримали, коли він отримував хабар у $150 тисяч. Натомість він мав ухвалити потрібне рішення у справі про торгівлю наркотиками. Щоб заарештувати Чауса, потрібно було рішення парламенту, а він був на канікулах. Уже наступного дня Чаус не прийшов на роботу. Зрештою він опинився у Молдові та попросив там про політичний притулок — 3 березня 2021 року йому відмовили. Україна подала запит про екстрадицію.

3 квітня 2021 року адвокати Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, його викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.