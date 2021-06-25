В Офісі президента уточнили, що Зеленський говорив із Лукашенком про «вагнерівців» уже після їхнього затримання в Білорусі

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Президент Володимир Зеленський говорив із Олександром Лукашенком про екстрадицію «вагнерівців» до України уже після їхнього затримання в Білорусі.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі «BBC News Україна».

«Президент Зеленський мав телефонну розмову з Лукашенком про «вагнерівців» 5 серпня 2020 року. Саме тоді президент Зеленський попередив Лукашенка про те, що Україна не сприйматиме іншого варіанту, окрім екстрадиції «вагнерівців» в Україну. «Вагнерівці» на той момент вже перебували під арештом у Білорусі більше тижня», — наголосив він.

За словами Подоляка, після того як Лукашенко не дотримав свою обіцянку передати «вагнерівців» Україні, Зеленський не контактував із ним.

«Очевидно, що ця історія з появою «вагнерівців» у Білорусі не могла відбутися без російських спецслужб та повʼязаних із ними людей. Очевидно, до цієї історії були залучені ті, хто бажав би за рахунок України вирішувати свої геополітичні завдання — зокрема, у Білорусі. Очевидно, що Україна не підіграє Росії у створенні легенд для спецоперацій, не займається повітряним піратством і не виходить за рамки визнаних міжнародних юридичних процедур», — додав радник голови ОП.