Аномальна спека в Україні побила рекорд за останні 136 років

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Pawel Janiak / Unsplash

У четвер, 24 червня, у Києві зафіксували нові температурні рекорди літа.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень метеостанції, середньодобова температура повітря становила +28,1 °С, що на 1,6 °С вище рекордного значення для цього дня 1924 року.

Також зазначається, що максимальна температура повітря після полудня 24 червня у столиці піднялась до +35,5 °С, перевищивши попередній рекорд, який тримався з 1924 року, на 2,3 °С. Цей показник також став вищим для червня загалом на 0,5 °С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

Водночас метеорологи розповіли, що мінімальна температура повітря 24 червня не опустилась нижче +22,2 °С, що на 1,5 °С тепліше, ніж це було у 1964 році.

Раніше синоптики прогнозували, що до кінця тижня в більшості областей України буде до +36 °С, послаблення спеки очікують лише у вихідні.