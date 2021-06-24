Зеленський допускає винесення на референдум питання Донбасу, якщо провалиться «нормандський формат»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Володимир Зеленський допускає можливість винесення на референдум питання щодо повернення Донбасу, якщо конфлікт на сході України не вдасться врегулювати через «нормандський формат».
Про це президент сказав в інтервʼю Наталії Мосейчук на телеканалі «1+1».
Зеленський погодився зі словами журналістки, що у суспільстві подекуди є думки про «відгородження» від окупованих територій.
«Є й ті, хто пропонують, наприклад, стіну, як план «Б». Стіну в будь-якому форматі. Стіна — це повне розірвання відносин у всіх розуміннях. Я вважаю, що цей план може бути, але рішення про запуск цього плану має ухвалювати народ України. Якщо у нас не вийде реалізувати альтернативні домовленості зі США, Росією та Європою, то про «стіну» голосуватиме народ» — зазначив президент та наголосив, що він не бажає такого розвитку подій.
Він вважає, що Україна може повністю розірвати відносини з окупованими територіями тільки, якщо так вирішить народ.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».