Google відтермінувала на рік блокування сторонніх cookie-файлів у Chrome, щоб не травмувати рекламний бізнес
- Автор:
- Софія Телішевська
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Videvo
Компанія Google перенесла на 2023 рік відмову від сторонніх cookie-файлів у браузері Chrome. Тобто, блокування цих файлів почнеться приблизно на рік пізніше, ніж передбачалося спочатку, пише The Verge.
В інших браузерах, таких як Apple Safari і Mozilla Firefox вже реалізовані функції блокування cookie-файлів. Але відмова від сookies у Chrome значно сильніше вплине на рекламний бізнес, оскільки він вважається найпопулярнішим браузером — це і стало причиною відтермінування.
Google у співпраці з регуляторними органами Великої Британії зараз розробляє нові технології для заміни cookie-файлів, щоб зробити відмову від них менш травматичнною для рекламного бізнесу.
Так, поетапна відмова від cookie-файлів триватиме упродовж трьох місяців, починаючи з середини 2023 року.
- У листопаді 2020 року Рада з питань конкуренції в Туреччині оштрафувала Google на $26 мільйонів за те, що компанія зловживає пануванням на ринку. Компанію звинуватили в порушенні правил чесної конкуренції.
- У жовтні 2020 року Міністерство юстиції США звинуватило Google у монополії на пошук контенту в інтернеті та пошукову рекламу.