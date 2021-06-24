Microsoft представила Windows 11 — з новим «пуском», закругленими вікнами та кількома робочими столами

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Компанія Microsoft 24 червня провела онлайн-презентацію нової операційної системи Windows 11. У новій системі велика увага приділяється спрощеному інтерфейсу, новому магазину, а також поліпшенню продуктивності і багатозадачності.

Windows 11 має нове меню «Пуск» і оновлену кнопку «Пуск», які розташовані по центру панелі завдань, є програми, нещодавно відкриті документи та окремий інтерфейс для пошуку. Самі «вікна» стали більш закругленими, а елементи інтерфейсу — напівпрозорими. Керівник Windows Панос Панай каже, що команда приділяла увагу кожній деталі: Windows 11 також буде містити оновлені темний і світлий режими.

Windows 11 також дозволить користувачам налаштовувати кілька робочих столів для роботи, дому та ігор, як на MacOS. У новій операційній системі також представили Snap Layouts — режими розстановки вікон під різні випадки. Наприклад, коли потрібно одночасно запустити дві, три або більше програм на одному екрані. Система буде сама запамʼятовувати їх розташування і пропонувати розставити в тому ж порядку.

Одна з найважливіших частин Windows 11 — це новий магазин. Він перероблений і буде підтримувати цілий ряд програм, які зазвичай не були доступні в магазині додатків Windows. Сюди входять додатки з Adobe Creative Suite і додатки для Android, включно з TikTok і Instagram.

Сама компанія Microsoft назвала 11 версію системи «кращою Windows для ігор»: у неї вбудували Auto-HDR для «тисяч ігор»: функція буде працювати як на консолях Microsoft Xbox — дозволить поліпшити динамічний діапазон навіть в іграх, де раніше не було підтримки HDR.

Продуктивність також є важливим аспектом для Windows 11. Система стала займати на 40% менше місця і працює більш ефективно ніж раніше завдяки покращенням роботи з фоновими завданнями.

Вихід нової операційної системи буде поступовим. В кінці червня операційну систему отримають учасники програми бета-тестування, потім її крок за кроком до кінця року будуть розгортати на компʼютерах звичайних користувачів. Оновлення до 11-ї для власників ліцензій Windows 10 буде безкоштовним. У компʼютерів має бути мінімум 64 гігабайти памʼяті і 4 гігабайти оперативної памʼяті.