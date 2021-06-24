Ще три країни ЄС виступили проти запрошення Путіна на свій саміт

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Латвія, Естонія та Польща приєднались до Литви і виступили проти запрошення президента Росії Володимира Путіна на саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс переконана, що перш ніж відновлювати зустрічі ЄС з Росією на найвищому рівні, вона має реалізувати мінські угоди щодо війни на Донбасі.

«Позиція Естонії в цьому питанні довгий час залишається однозначною: шукаючи змін у відносинах з Росією, важливо керуватися тим, що Росія насамперед має виконати Мінські угоди. Після цього ми могли б переглянути нинішню політику», — заявила Лійметс.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що відкриття нового діалогу на високому рівні з Росією можливо тільки в тому випадку, якщо Москва припинить агресивну політику по відношенню до своїх сусідів. Також він пригадав їй численні гібридні атаки на сусідні країни.

Глава уряду Латвії Крішʼяніс Каріньш своєю чергою переконаний, що діалог Євросоюзу з Росією на рівні лідерів можливий після вирішення проблем Криму і Донбасу: «Якщо ми хочемо відкрити діалог з Росією на рівні лідерів, необхідні конкретні кроки з російського боку. Діалог припинився у 2014 році на тлі незаконної анексії Криму. На Донбасі тривають бойові дії. Це проблеми, які слід вирішити, і тоді ми можемо говорити з Росією».

Нагадаємо, що 23 червня Reuters з посиланням на власні джерела повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна. Цю ініціативу підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Вони хочуть спробувати поліпшити відносини з Росією після саміту Путіна і президента США Джо Байдена.