Бойовики обстріляли позиції українських військових біля Водяного — один боєць отримав осколкові поранення

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У четвер, 24 червня, бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських військових, один боєць отримав осколкові поранення.

Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

«Сьогодні, 24 червня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових гранатометів неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазовʼї. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникні осколкові поранення», — розповіли військові.

Як зазначається, після надання першої медичної допомоги пораненого доправили до лікувального закладу, стан військового — середньої тяжкості.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», — додали представники ОТУ.

Наразі на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України.